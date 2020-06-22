سيتين تدخل لفض اشتباك بين ميسي وجريزمان في تدريبات برشلونة اليوم

2020/06/22 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

زعمت تقارير صحفية إسبانية أن مدرب برشلونة كيكي سيتين تدخل لفض اشتباك حاد في تدريبات الفريق اليوم...





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