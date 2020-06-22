انتشار الجراد في سهل الغاب… والزراعة: لا ضرر على المحاصيل

2020/06/22 | 20:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخوف مزارعون في سهل الغاب بريف #حماة وسط #سوريا، من تأثير #الجراد المنتشر على محاصيلهم وبخاصة التبغ والقطن، في حين شددت وزارة #الزراعة على أنه لا أثر ضار للجراد المنتشر على المحاصيل.وحذّر مزارعون في…

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