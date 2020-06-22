الليرة السورية تترنح فوق 2500 للدولار الواحد

2020/06/22 | 20:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجل #الليرة_السورية تذبذباً أمام العملات الأجنبية، دون أن تنزل عن حاجز الـ 2500 ليرة مقابل الدولار الأميركي.ووصل سعر صرف #الدولار الأميركي في #دمشق، 2600 ليرة للمبيع، و2500 ليرة للشراء، واليورو بـ 2927 ليرة سورية…

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