2020/06/22 | 20:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، من تفجير ثلاث عبوات ناسفة والعثور على نفق لفلول “داعش” غرب قضاء آمرلي بمحافظة صلاح الدين ضمن عمليات ابطال العراق الثالثة.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي تمكنت، اليوم، وخلال عمليات ابطال العراق الثالثة من تفجير ثلاث عبوات ناسفة والعثور

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 52 بالحشد يعثر على نفق لـ”داعش” وثلاث عبوات ناسفة غرب آمرلي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 52 بالحشد يعثر على نفق لـ”داعش” وثلاث عبوات ناسفة غرب آمرلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).