2020/06/22 | 20:45 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة البرلمان: لابديل عن عودة تشغيل المصانع بكامل طاقاتها لمواجهة الازمة المالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 20:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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