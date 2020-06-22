وزارة الصحة: مجموع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ليوم الأثنين بلغ 1808 مقابل 850 حالة شفاء

2020/06/22 | 20:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.وذكر بيان للوزارة تلقت “ايزيدي 24″، نسخة منه (22 حزيران 2020)، أنه “تم فحص (10075) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (455316) …

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