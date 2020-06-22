وفد الحكومة والبرلمان من معمل العجلات العسكرية: العراق استطاع تصنيع “الهمر”

2020/06/22 | 20:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاثنين، انه لا بديل عن عودة تشغيل المصانع وتشجيع الصناعة على العمل بكل طاقتها وامكانات ملاكاتها في ظل انعكاسات الازمة المالية.ودعا بيان لمكتب الكعبي، رصدته “يس عراق”، الى “ضرورة ان تشهد الفترة الحالية والمقبلة اعادة تجميع وتصنيع وتطوير كل الاليات والمعدات والعجلات […]

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