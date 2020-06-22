كورونا يخطف ممرضة تعالج المصابين بالفيروس في السليمانية

2020/06/22 | 21:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة البيشمركة في السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، وفاة إحدى الكوادر التمريضية في مستشفى الشهيد هيمن في المحافظة اثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد COVID-19 نتيجة ملامسة المصابين.

وقال مدير صحة البيشمركة في السليمانية الدكتور شمال جبار ياور، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن المتوفاة هي الممرضة كوثر طه ابراهيم البالغة من العمر 48 عاماً والتي تعمل في قسم رعاية ومعالجة المصابين بفيروس كورونا، لافتا الى انها اصيبت بالعدوى بعد ملامستها للمصابين بالفيروس.

ولفت ياور الى ازدياد اعداد الاصابات في صفوف الاطباء والكوادر الصحيين في مستشفيات ومراكز استقبال مرضى فيروس كورونا المستجد في الاونة الاخيرة.

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