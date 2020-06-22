2020/06/22 | 21:03 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية: مواعيد الامتحانات على حالها وأداؤها مرهون بخلية الازمة الصحية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 21:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية: مواعيد الامتحانات على حالها وأداؤها مرهون بخلية الازمة الصحية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية: مواعيد الامتحانات على حالها وأداؤها مرهون بخلية الازمة الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).