معتقلو «داعش» يُنفّذون عصياناً داخل سجنٍ بريف ديرالزور الغربي.. و(قسد) تُسيطر على الوضع

2020/06/22 | 21:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفّذ معتقلون من تنظيم #داعش، اليوم الاثنين، عصياناً في سجنٍ بريف _دير الزور الغربي، بحجة سوء أوضاعهم وراء القضبان.وقال مراسل الحل نت، إن سجناء من تنظيم داعش، نفّذوا العصيان في سجن “الكسرة” بريف #ديرالزور…

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