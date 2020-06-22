يشكو أبناء مدينة الموصل من انقطاع الانترنت المفاجئ نتيجة عملية أمنية لملاحقة شركات التهريب

2020/06/22 | 21:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – مثنى النهار أكدت وزارة الاتصالات، أن عمليات الصدمة مستمرة حتى القضاء على تهريب سِعات الإنترنت، وذكر مدير عام الاتصالات والمعلوماتية في الوزارة باسم الأسدي، إن “عملية الصدمة واسعة وتمت بإشراف رئيس الوزراء ومشاركة عدة جهات”، لافتاً إلى أن “هذه العمليات ستبقى مستمرة حتى القضاء على تهريب السِعات أو تقليلها قدر الإمكان، والحد …

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