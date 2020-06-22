الكعبي: لا بديل عن عودة تشغيل مصانعنا بكامل طاقاتها لمواجهة الأزمة المالية

2020/06/22 | 21:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاثنين، أنه لا بديل عن عودة تشغيل مصانعنا بكامل طاقاتها لمواجهة الأزمة المالية في البلاد.

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