بانوراما.. ايران التواجد العسكري الدائم في اعالي البحار 

2020/06/22 | 21:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم كل ليلة في الساعة 19:30بتوقيت غرينتش، ويتناول في حلقة الليلة موضوع ايران والتواجد العسكري الدائم في اعالي البحار،...

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