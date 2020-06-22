تصاعد اعداد وفيات كورونا وكوردستان تسجل 299 اصابة جديدة

2020/06/22 | 21:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت اعداد وفيات كورونا في كوردستان خلال الاسبوعين الاخيرين

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