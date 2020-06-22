محافظ واسط من مستشفى العزل: الايام المقبلة بمواجهة كورونا اكثر خطورة.. قد نسجل 500 اصابة يومياً (فيديو )

2020/06/22 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

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محافظ واسط من مستشفى العزل: الايام المقبلة بمواجهة كورونا اكثر خطورة..



قد نسجل 500 اصابة يومية (فيديو ).





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