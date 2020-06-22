صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 4 وفيات و 320 اصابة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي الرسمي

2020/06/22 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

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مدير عام دائرة صحة الكرخ - د.



جاسب الحجامي - فيس بوك

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-

-ابو دشير ٣ -ابو غريب ٢-الاسكان ٧ -الاعلام ٥-البياع ١١-التاجي ٣-حي الجهاد ١٤-الحرية ٣٨-حي الخضراء ٢-الخطيب ٧-الدورة ٢٩ -الدولعي ٢-الرحمانية ٤-السيدية ٢٠ -الشرطة الخامسة ٢ -الشعلة ٣٦ -الصالحية ٣-الطارمية ١-الطوبجي ١ -العامرية ٤-العطيفية ٢-العلاوي ٤-الغزالية ١١-الكاظمية ٣٤ -المحمودية ٤-المعالف ١ -المنصور ١-المواصلات ٢-اليرموك ٦-جكوك ٥-حي التراث ١-حي الجامعه ٦-حي العامل ٣-حي العدل ١٠حي الفرات ١-سجن العدالة ١٤-شارع حيفا ١-سكنة محافظة بابل ١- سكنة محافظة واسط ١- سكنة محافظة الديوانية ١-سكنة جانب الرصافة ١٧

الوفيات:

-وفاة/٢٧سنة/ذكر/الشعلة/محلة٤٦٢-وفاة/٣٧سنة/انثى/حي العامل/محلة٨٦٩-وفاة/٢٩سنة/ذكر/الكاظمية/محلة٤٢١-وفاة/٤٨/ذكر/الكاظمية

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محافظ واسط من مستشفى العزل: الايام المقبلة بمواجهة كورونا اكثر خطورة..



قد نسجل 500 اصابة يومية (فيديو ).

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاثنين، تسجيل 8 وفيات و299 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقالت صحة الاقليم في بيان، إنها "اجرت 2156 فحصا خلال 24 ساعة الماضية، وأسفرت عن تسجيل 299 اصابة و8 وفيا

بغداد اليوم - صلاح الدين

أكدت عضو مجلس النواب عن صلاح الدين النائب منار عبد المطلب، الاثنين (22 حزيران 2020)، أن نتائج فحوصات حالات الاشتباه بفيروس كورونا في مناطق جنوب المحافظة تتأخر 5 ايام ما يتسبب بتضاعف خطر ملامسة مصابين بكورونا.

وقالت

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