سقوط صاروخ كاتيوشا ضمن مقتربات مطار بغداد

2020/06/22 | 21:12 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاثنين، بسقوط صاروخ كاتيوشا ضمن مقتربات مطار بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط، مساء اليوم، ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد المنطقة الخضراء ومقتربات مطار بغداد بين فترة واخرى سقوط صواريخ كاتيوشا وقذائف هاون.

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