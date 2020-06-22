عمليات كربلاء تنفذ اجراءات حظر التجوال الشامل وتؤكد التزام المواطنين بالتعليمات

2020/06/22 | 21:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اعلنت قيادة عمليات كربلاء عن إلغاء جميع الاستثناءات في السيطرات الخارجية خلال حظر التجوال الكامل، فيما أشادت بالتزام المواطنين بالحظر الشامل الذي فرضته خلية الازمة اليوم لمدة اسبوع.وقال مدير اعلام القيادة العميد فاهم الابراهيمي لـ /المعلومة/، أن “القوات الامنية فرضت اليوم حظرا شاملا للتجوال في عموم المحافظة، فيما أغلقت محال المواد […]

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