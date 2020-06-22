التوزيع الجغرافي للاصابات الجديدة بكورونا في الكرخ والرصافة

2020/06/22 | 21:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، التوزيع الجغراقي للاصابات الجديدة في الكرخ والرصافة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، ان التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الرصافة والكرخ وعددها 445 جاء على النحو الاتي: التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الكرخ وعددها 320 والوفيات 4 حالات: ‏‎-ابو دشير ٣ ‏‎-ابو غريب ٢ ‏‎-الاسكان ٧ ‏‎-الاعلام ٥ ‏‎-البياع […]

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