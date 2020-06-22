بالفيديو،، كازاخستان تدمر سيارات باهظة الثمن لهذا السبب؟

2020/06/22 | 21:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: وثق نشطاء محبون للسيارات في كازاخستان، صور تدمير العديد من سيارات تويوتا لاندكروزر مصفحة، وتويوتا هايلكس بيك اب، وكاديلاك DTS وشيفروليه تاهو مملوكة من قبل السفارة الأمريكية في كازاخستان.وبدت جميع السيارات التي تم تحطيمها في حالة جيدة، لذا نعتقد أن التفسير المحتمل لسبب تدميرها هو أن السيارات التابعة للسفارات الأمريكية التي […]

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