2020/06/22 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل معاذ عبد الرحيم إلى المستشفى بغداد – رحيم الشمري دخل السياسي والصحفي والكاتب المخضرم معاذ عبد الرحيم مستشفى الاميرات الخاص في الحارثية بالعاصمة بغداد اثر تراجع حالته الصحية وتقدم السن (89 عاما) ، وستجري اليوم الثلاثاء عملية جراحية عاجلة لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب ، للسيطرة على مستوى عمل القلب بعد […]

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