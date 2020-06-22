2020/06/22 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرب يرجّح تبرئة العيساوي وإلغاء الحكم عليه تحالف الفتح يتحفّظ على عودة وزير المالية الأسبق بغداد – الزمان سجل تحالف الفتح تحفظه على عودة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي، عادا ذلك، مفاجأة تمت بعلم رئيسي الوزراء والجمهورية.وقال التحالف في بيان تلقته (الزمان) امس (فوجئنا في الايام القليلة الماضية بخبر عودة المطلوب […]

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