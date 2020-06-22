2020/06/22 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_عبد_الحميد كل ثلاثاء إختارت تركيا إسماً ذا دلالة رمزية هو "مخلب النمر" لعدوانها الأخير على السيادة العراقية، وتوغلها داخل أراضي إقليم كردستان العراق بعمق أكثر من (10) كيلومترات، بعد أن مهدت له بقصف جوي ومدفعي مكثف ، طال (8) قرى حدودية وتسبب بأستشهاد عدد من المدنيين، ونزوح عائلات من القرى وخسائر مادية فيها.وكما ينشب النمر مخالبهُ بفريسته، ويقضي عليها، يريد القادة الأتراك، القو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخلب واحد أم مخالب كثيرة ؟! - مرتضى عبد الحميد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخلب واحد أم مخالب كثيرة ؟! - مرتضى عبد الحميد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).