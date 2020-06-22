كورونا تعرف -لالّة ميمونة- - حسن أحراث

2020/06/22 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث "لالّة ميمونة" لا تعرف كورونا..برز في الأيام القليلة الأخيرة اسم "لالّة ميمونة"، ليس كشخصية مادية أو رمزية، بل كجزء من ساكنة الجغرافيا المغربية عبث به فيروس "كوفيد-19" أكثر من أي منطقة مغربية أخرى.



وهي جريمة في حق عاملات وعمال مغاربة مجبرين على المخاطرة بحياتهم من أجل لقمة عيش لأبنائهم وعائلاتهم؛ جريمة فضحت جشع باطرونا أجنبية (اسبانيا) محمية من طرف النظام، جريمة فضحت الشعارات المرفوعة، جري ......





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