بين نجمي الوسط.. صفقة التبادل بين يوفنتوس وبرشلونة

2020/06/22 | 21:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أشارت مصادر إيطالية إلى أن صفقة تبادلية بين يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني قد تمت، ويبقى الإعلان الرسمي.وقالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية إن البوسني ميراليم بيانيتش سينتقل إلى برشلونة، قادما من يوفنتوس، بينما سينتقل البرازيلي أرتور ميلو بالاتجاه المعاكس، في صفقة تبادلية بين الناديين.وأشارت الصحيفة إلى أن الناديين اتفقا بشكل كامل على […]

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