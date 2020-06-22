وزارة الصحة العراقية ..تسجيل 67 حالة وفاة و1808 إصابات جديدة بكورونا

2020/06/22 | 21:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين تسجيل 1808 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 32676 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 67 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 1167 حالة بعد تسجيل 67 حالة وفاة اليوم، في حين وص...

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