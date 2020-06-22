خبير قانوني: إيقاف رواتب رفحاء من القرارات الإصلاحية السليمة

2020/06/22 | 21:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، أن قرار مجلس الوزراء بإيقاف رواتب رفحاء، من القرارات الإصلاحية السليمة.

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