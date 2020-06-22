نائب: نرفض الضغوط التي يمارسها رئيس الجمهورية بشأن العيساوي والهاشمي

2020/06/22 | 21:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجه النائب عن كتلة الحكمة الوطني، أسعد المرشدي، اليوم الإثنين، رسالة إلى القضاء العراقي بشأن المطلوبين رافع العيساوي وطارق الهاشمي.وقال المرشدي، في حديث متلفز لـ”العهد”، إن “على القضاء ان يكون مهنيا في معاقبة المجرمين وانصاف الأبرياء والابتعاد عن الضغوط والصفقات السياسية”.وأردف: “ندعم القضاء في حسم قضية العيساوي والهاشمي وعليه ان يكون […]

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