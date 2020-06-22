عضو بمفوضية حقوق الانسان: من المستحيل الالتزام بفرض حظر التجوال.. 16 مليون سيموتون من الجوع !

2020/06/22 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، اليوم الاثنين، عن وجود 16 مليون مواطن دون خط الفق...





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