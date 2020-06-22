الاعلام الامني: سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في مطار بغداد الدولي

2020/06/22 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان، إن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط في مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر".

وأضافت، أنه "قد تبين أن انطلاقه كان من قرية الدهنة شمالي قضاء ابو غريب غربي العاصمة بغداد".

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بغداد اليوم- بغداد

كشف خلية الإعلام الأمني، الإثنين (22 حزيران 2020)، نتائج عمليات أبطال العراق - المرحلة الثالثة بيومها الاول ، التي انطلقت صباح اليوم في 3 محافظات.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد أن انطلقت صباح ال

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الاثنين (2 حزيران 2020)، إلى اعادة النازحين إلى مناطهم بعد انتهاء عملية ابطال العراق العسكرية الثالثة التي انطلقت صباح اليوم في 3 محافظات.

وقال العزاوي في حديث لـ

بغداد اليوم-بغداد

نفت غرفة العمليات المنبثقة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة، الإثنين (22 حزيران 2020) فرض الحظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد.

وذكرت الغرفة، في بيان، أنه "لا يوجد فرض حظر شامل للتجول في عموم العاصمة بغداد".

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