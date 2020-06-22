الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخ في مطار بغداد الدولي وتكشف نقطة انطلاقه

2020/06/22 | 21:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في مطار بغداد الدولي.وقالت الخلية في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “صاروخا نوع كاتيوشا سقط في مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر”.وأضافت، أنه “قد تبين أن انطلاقه كان من قرية الدهنة شمالي قضاء ابو غريب غربي العاصمة بغداد”.

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