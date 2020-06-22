2020/06/22 | 21:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: الموازنة ستضع البرلمان امام مسؤولية كبيرة في التعامل مع الاقتراض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 21:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الموازنة ستضع البرلمان امام مسؤولية كبيرة في التعامل مع الاقتراض) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الموازنة ستضع البرلمان امام مسؤولية كبيرة في التعامل مع الاقتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).