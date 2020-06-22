التوزيع الجغرافي لـ 320 اصابة مسجلة في قاطع الرصافة

2020/06/22 | 21:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الرصافة وعددها 125:وجاء في بيان الدائرة: - 15 حالة ضمن الرصد الوبائي الفعال بواقع: • قطاع البلديات الثاني 7 حالات• قطاع بغداد الجديدة 5 حالات• قطاع الشعب 3 حالات- 110 حالات خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية موزعة كالتالي• مدينة الصدر 60 حالة ضمن المحلات 519, 579, 521, 559, 552, 550, 546, 539, 536, 565, 529, 541, 530, 544, 551, 555, 562, 577, قطاعات 19, 73, 55, 43, صفر, 17, 79, 13• الشعب 10 حالات ضمن محلات 325, 331, 339, 357, 316, 332, 375, حي اور• ام الكبر حالة واحدة محلة 309• سبع قصور حالة واحة شارع ابو علي• العماري الزراعي حالة واحدة• بغداد الجديدة 5 حالات ضمن محلات 737, 713, 717, 724• البلديات 6 حالات ضمن محلة 745و 728, المعسكر• شارع فلسطين حالة واحدة محلة 503• حي القاهرة حالة واحدة محلة 309• الطالبية حالة واحدة محلة 321• المعلمين حالة واحدة محلة 751• الامين 3 حالات محلة 733• الكفاح حالة واحدة محلة 127• حي النصر حالة واحدة محلة 771• الحسينية 5 حالات محلة 215, 212, السكلات, حي الزهور• بوب الشام حالة واحدة• الرشاد حالة واحدة محلة 775• الوزيرية حالتان محلة 304, 301• حي اكد حالة واحدة محلة 758• الزعفرانية حالتان 958, 962• الكرادة حالة واحدة محلة 908• الكرخ 4 حالات في القادسية محلة 606, الحرية الاولى 416, الكاظمية محلة 440

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