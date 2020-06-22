النقل تبحث المهام الموكلة للموانئ في ظل جائحة كورونا

2020/06/22 | 21:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد عقدت وزارة النقل ، الشركة العامة لموانئ العراق ، اليوم الاثنين ، اجتماعا موسعا ضم مدراء الأقسام والشعب الرئيسية في الشركة لبحث آليات العمل بشكل عام في ظل جائحة كورونا .وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي : استنادا لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي تم عقد الاجتماع لبحث مجمل الأعمال الخاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي والمهام الموكلة للموانئ ،مبينا ،إن من أولويات ادارة الشركة هي الحفاظ على سلامة العاملين مع تأمين وصول البضائع والسلع للمواطن وخصوصاً المواد الغذائية والطبية في ضل الظروف الراهنة ، مؤكداً، سنتابع بصورة مباشرة الإجراءات في الشركة والوحدات البحرية العاملة مع تقديم الدعم والاسناد للعاملين في كل المجالات لإنجاز مهامهم الوظيفية .واضاف : ان النجاح في تعزيز الإيرادات المالية للشركة بما يتناسب وحجم الموانئ لايكون الابتظافر جهود الجميع مع الحرص الشديد على دعم الموظفين بما يضمن لهم حياة أفضل ، مشدداً على إجراءات السلامة والوقاية في توفير الكفوف والكمامات الصحية بشكل دائم للمراجعين والعاملين على حد سواء .يذكر أن الشركة العامة لموانئ العراق قد اتخذت جميع الإجراءات الصحية والوقائية التي نصت عليها اللوائح الصادرة من خلية الأزمة والجهات الصحية والتي تمثلت بعمليات التعفير والتعقيم ولبس الكمامات والقفازات والتباعد حرصاً على السلامة العامة .

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