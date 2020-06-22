وزارة الحج : إقامة مناسك الحج هذا العام بأعداد محدودة لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة

2020/06/22 | 21:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية

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