نائب عن نينوى: مدينة الموصل غير مؤهلة لمواجهة كورونا

2020/06/22 | 21:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اكد النائب عن محافظة نينوى، قصي عباس الشبكي، اليوم الاثنين أن مستشفيات الموصل غير مؤهلة لمواجهة جائحة كورونا في ظل ارتفاع حالات الاصابة وهناك تخوفات من ازدياد الاصابات بالمرض خلال الايام القادمة وعلى الحكومة اتخاذ اجراءات وقائية. وقال الشبكي في حديث لوكالة “العهد نيوز” إن “مستشفيات الموصل غير مؤهلة وجاهزة لمواجهة جائحة كورونا […]

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