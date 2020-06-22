اطعمة تساعد على تجنبك دهون البطن الضارة

2020/06/22 | 21:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يلعب النظام الغذائي دورا رئيسيا في كمية الدهون الضارة المخزنة داخل الجسم، خاصة تلك المتراكمة في البطن، والمعروفة باسم الدهون الحشوية.وتعد الدهون الحشوية نوعا من الدهون التي تتراكم بالقرب من الأعضاء الحيوية في الجسم، مثل الكبد والأمعاء، وقد تزيد من خطر حدوث مضاعفات تهدد الحياة مثل أمراض القلب.لذلك من الضروري التخلص […]

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