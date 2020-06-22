العبودي يعلق على عودة العيساوي.. من سعى لجلبه يعتبر “غبي سياسيا”

2020/06/22 | 22:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز علق النائب عن كتلة الصادقون نعيم العبودي، اليوم الاثنين، على عودة العيساوي والضغوط على القضاء وقال العبودي في حديث متلفز لقناة “العهد” ،” نحن نسعى للحفاظ على هيبة القضاء بكل الاثمان و يجب ان لا نبرر الاخطاء السياسية”.وبين، ” من سعى بجلب العيساوي يعتبر “غبي سياسياً” وهناك من حاول كسب ود بعض […]

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