اصابة اثنين من المدنيين باعتدائين ارهابيين في ديالى

2020/06/22 | 22:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد العشائري احمد العزاوي، الاثنين، بان اثنين من المدنيين اصيبا بجروح باعتدائين ارهابين منفصلين شمال شرق وشرق ديالى.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” احد العاملين في معمل للحصى قرب ناحية المنصورية(45كم شرق بعقوبة) اصيب بجروح بنيران قناص داعشي فيما اصيب راعي قطيع جاموس بانفجار عبوة ناسفة في ارض زراعية […]

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