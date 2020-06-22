الصحة تكشف سبب تأخر نتائج مسحات الكوادر الطبية والمواطنين

2020/06/22 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، اليوم الاثنين، سبب تأخر ظهور نتائج مسحات الكوادر ا...





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