أكثر من 120 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

2020/06/22 | 22:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت إحصاءات وكالة “رويترز”، إلى أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، تجاوزت الـ120 ألف حالة.وتشير “رويترز” إلى أن عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز عدد الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى.وحسب إحصاءات الوكالة، فإن 800 أمريكي يتوفون بالمتوسط في كل يوم منذ يداية الشهر الجاري، وهذا أقل […]

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