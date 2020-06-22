الموقف الوبائي لصحة الكرخ

2020/06/22 | 22:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة “العهد نيوز” اليوم الاثنين، الموقف الوبائي في جانب الكرخ من العاصمة بغداد: -ابو دشير ٣-ابو غريب ٢-الاسكان ٧-الاعلام ٥-البياع ١١-التاجي ٣-حي الجهاد ١٤-الحرية ٣٨-حي الخضراء ٢-الخطيب ٧-الدورة ٢٩-الدولعي ٢-الرحمانية ٤-السيدية ٢٠-الشرطة الخامسة ٢-الشعلة ٣٦-الصالحية ٣-الطارمية ١-الطوبجي ١-العامرية ٤-العطيفية ٢-العلاوي ٤-الغزالية ١١-الكاظمية ٣٤-المحمودية ٤-المعالف ١-المنصور ١-المواصلات ٢-اليرموك ٦-جكوك ٥-حي التراث ١-حي الجامعه ٦-حي العامل […]

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