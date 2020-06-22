طالباني: اموال الجباية في كردستان لاتستخدم كرواتب للموظفين

2020/06/22 | 22:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكدت النائبة الا طالباني، ان اموال الجباية في كردستان لايتم استخدامها كرواتب للموظفين.وقالت طالباني في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “أموال كردستان لا تذهب الى جيوب الموظفين اطلاقا بالرغم من وجود اموال داخلية من الاقليم من نفط ومنافذ وغيرها”.واضافت ان “موظفي الاقليم في السليمانية يعانون من عدم استلام رواتبهم بسبب الفوضى […]

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