المنافذ تعلن “حصيلة هائلة” من المواد المهربة والمزورة الأصل في أم قصر

2020/06/22 | 22:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن حصيلة ضبطها لمواد مخبأة معدة للتهريب وأخرى مزورة المنشأ والاصل في منفذ أم قصر الشمالي.وقال بيان للهيأة أطلعت عليه “يس عراق”، “تم ضبط حاوية حجم 40 قدم محملة وحسب المعاملة الكمركية بـ 1549 كارتون وبكج لمواد متنوعة (انشائية،منزلية،تركيبات معادن،تجهبزات رياضية وغيرها) آسيوية المنشأ، حيث […]

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