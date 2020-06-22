ميلان يسحق ليتشي في معقله

2020/06/22 | 22:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دك فريق ميلان حصون مضيفه ليتشي (4-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “Serie A”.وحملت ثلاثية ميلان “الروسونيري” توقيع كل من لاعب خط الوسط الإسباني صامويل كاستييخو، وجياكومو بونافنتورا، والمهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش، والمهاجم البرتغالي رافائيل لياو، في الدقائق (26، 55، 57، 72) على […]

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