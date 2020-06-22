ادباء العراق ينعون الروائي حميد الربيعي

2020/06/22 | 22:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق القاص والروائي حميد الربيعي، الذي توفي اليوم الاثنين ٢٢ حزيران ٢٠٢٠ في مدينة بغداد، بعد معاناة مريرة مع المرض..والربيعي من مواليد محافظة واسط عام 1951 ، تخرج في جامعة بغداد عام 1976.عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق منذ نيسان/أبريل عام 1976، وعضو النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، […]

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