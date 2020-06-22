العتبة العلوية المقدسة تنصب بوابات الكترونية لفحص الزائرين دون ملامسة

2020/06/22 | 22:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف الاشرف أعلنت العتبة العلوية المقدسة عن نصب بوابات الفحص الالكتروني ذات المهام المتعددة والاولى في العتبات المقدسة كإجراء لفحص الزائرين بشكل تقني دقيق دون تدخل بشري أو ملامسة وسط انتشار جائحة كورونا.وقال رئيس قسم الاعلام في العتبة فائق الشمري لـ /المعلومة/، أنه “تم اليوم نصب بوابات الفحص الالكتروني ذات المهام المتعددة والاولى […]

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