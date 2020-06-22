أكتشاف جديد: اختبار منزلي يكشف كورونا من اللعاب

2020/06/22 | 22:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت تقارير اخبارية بريطانية، اليوم الاثنين، اكتشاف اختبار جديد لفيروس كورونا عن طريق اللعاب، وهو ما سيتيح للاشخاص اجراء الاختبار في المنزل عن طريق البصق في وعاء ومن ثم التحقق من الاصابة.واضافت التقارير التي نقلتها “بي بي سي”، ان جامعة ساوثهاومبتون البريطانية، ستتولى الاشراف على التجربة التي ستستمر لمدة أربعة اسابيع، […]

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