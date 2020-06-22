الازمة البرلمانية تعلق على الزام المسافرين العراقيين بتوقيع تعهد بعدم العودة للبلاد الا بعد انتهاء كورونا

2020/06/22 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادعلقت خلية الأزمة في البرلمان العراقي، لمواجهة وباء فيروس كورونا، اليوم الاثنين، على وضع شرط على كل عراقي مسافر للخارج بتوقيع تعهد بعدم العودة للعراق الا بعد زوال فيروس كورونا.وقال عضو الخلية رياض المسعودي، لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك خليتي ازمة في العراق، حكومية وبرلمانية"، مبينا أن "خلية الازمة الحكومية هي المسؤولة عن اعداد القرارات اللازمة فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا".

وأضاف، أن "قرار وضع شرط على كل عراقي مسافر للخارج بتوقيع تعهد بعدم العودة للعراق الا بعد زوال كورونا هو صادر عن خلية الأزمة الحكومية"، مبينا أن "هذا القرار مهم جداً، فانتشار وباء فيروس كورونا في العراق والارتفاع الكبير باعداد الاصابات هو نتيجة استقبال الوافدين من خارج العراق، قبل استقبال الوافدين العراق كان العراق اقل دول العالم بمعدل الاصابات اليومية.

ويوم السبت الماضي، استئنف مطار بغداد الدولي، رحلاته الخارجية الى عدد من دول العالم بعد اتفاق بروتكولي على مراعاة شروط الوقاية الصحية، بعد ان فرض انتشار فيروس كورونا الاغلاق التام في كل مطارات العالم، وفرضت سلطة الطيران المدني على المسافرين توقيع تعهد بعدم العودة الى العراق، الا بعد انتهاء كورونا.

ادناه نسخة من التعهد:

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