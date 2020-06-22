طالباني: 300 جندي تركي قتلوا واصيبوا بعملية التوغل الاخيرة والعبادي أكد مشاركة حزب العمال بتحرير الموصل

2020/06/22 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعت النائبة الكردية في مجلس النواب، النائبة آلا طالباني، الإثنين (22 حزيران 2020)، لاحضاع جميع منافذ إقليم كردستان لسيطرة الحكومة المركزية ببغداد وفيما اعتبرت التوغل التركي يتم بنحو يخرق السيادة العراقية أكدت مقتل واصابة المئات من الجنود الاتراك بالتوغل الاخيرة

وقالت طالباني في تصريح لبرنامج "اقصر الطرق"، الذي قدمه الإعلامي نبيل جاسم على شاشة قناة الشرقية نيوز إن "المنافذ الحدودية في إقليم كردستان لا بد من تسليمها إلى الحكومة المركزية في بغداد".

واضاف أن "إقليم كردستان لديه اخفاق في تسليم النفط إلى حكومة بغداد ويماطل بشكل كبير وبصورة واضحة".

وتابعت أن " هناك مبالغا مالية تصل الى إقليم كردستان ولا توزع للموظفين ومن بينهم موظفي الصحة الذين يواجهون خطر كورونا في الوقت الحالي"، مبينة أن "إقليم كردستان يعاني من مشاكل كبيرة، وقد اظهرت ازمة كورونا مدى تعامل حكومة إربيل بتمايز مع المواطنين في السليمانية واربيل ".

وبشأن زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني إلى بغداد، قالت إنه "جاء لتقديم التهاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وابداء حسن التعامل معها، ولم يوقع اي اتفاقية معها على الاطلاق"، مبينة أن "الزيارة بحثت الملفات العالقة بين بغداد واربيل بينها النفط والمنافذ والسيادة".

واشارت طالباني إلى أن "وفدا كرديا سيصل بغداد يوم غد او بعده لبحث الملفات العالقة التي تأتي استكمالا لاجتماعات سابقة جرت مع الحكومة السابقة"، لافتة إلى "وفد الإقليم الحكومي سيعمل على إيجاد الحلول النهائية لأن الوضع فيما يتعلق بتأمين الرواتب لم يعد من الممكن استمراره".

وفي جانب اخر ، اعتبرت طالباني التوغل التركي الاخير خرقاً لسيادة العراق أكدت تكبد الجيش التركي تكبد خسائر فادحة خلال توغله الأخير موضحة ان " 300 جندي تركي قتلوا وجرحوا بسبب الغام زرعها حزب العمال الكردستاني" حسب قولها.

ولفتت الى ان "رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قال خلال استضافته في مجلس النواب ان حزب العمال الكردستاني ساعد القوات العراقية بعملية تحرير الموصل".

وكان مصدر سياسي مطلع، كشف الاحد (21 حزيران 2020)، تفاصيل زيارة رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى بغداد يوم السبت الماضي، وتقديمه طلبا إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمساعدته بحل ازمة الإقليم المالية.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "زيارة بارزاني واللقاءات التي اجرها مع المسؤولين العراقيين كانت تمهيداً لزيارة أخرى سيقوم بها وفد من حكومة الإقليم بوقت لاحق"، مبينا ان "بارزاني لم يوقع أي اتفاقا في بغداد على الاطلاق".واضاف، أن "الحوارات التي أجراها بارزاني مع المسؤولين في بغداد دارت حول ملف النفط والمستحقات المالية والحوار مع الولايات المتحدة والحرب على تنظيم داعش".وتابع المصدر، أن "بارزاني طلب من الكاظمي مساعدة الإقليم لما يمر به من ظرف صعب نتيجة الأزمة الصحية والاقتصادية وتأخر توزيع الرواتب، بالاضافة إلى أنه طلب منه أن يكون أكثر مرونة في الحوار الذي سيجري الأسبوع المقبل بين بغداد وأربيل".وأشار إلى أن "بارزاني تعهد للكاظمي بإنهاء جميع المشاكل العالقة وتلبية شروط بغداد الخاصة بتسليم النفط والإيرادات الأخرى ".وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، أكدا السبت (20 حزيران 2020) أهمية حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم وفقاً للدستور.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان، أن الاخير "استقبل في قصر بغداد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له".وأضاف، أن "اللقاء جرى خلاله التأكيد على أهمية حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً للدستور والأطر القانونية ومن خلال التعاون والتنسيق المشترك بما يحفظ حقوق العراقيين كافة ويحقق العدالة الاجتماعية" .وأردف: "كما تمت مناقشة الحلول المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية في البلاد، فضلاً عن ترسيخ التكاتف والتآزر بين الجميع لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها، ودعم الكوادر الصحية والأمنية لضمان سلامة المواطنين".قبل ذلك أصدر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بيانا يكشف تفاصيل لقاء الاخير مع رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني.وذكر المكتب، في بيان، أن الاخير "استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني".واضاف، أن "بحث الملفات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والعمل على حل الإشكالات السابقة وفق الدستور وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد في مواجهة التحديات الحالية، التي تواجهها جميع محافظات البلاد".وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفقا للبيان، "أهمية التعاون والتكاتف الوطني من أجل تجاوز التحديات الراهنة، لا سيما الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط العالمية، والتي سببتها جائحة كورونا".وأردف مكتب رئيس الوزراء "وتم التأكيد على أن التحديات التي يواجهها البلد تتطلب تعاون الجميع للتصدي لها والعبور بالبلد باتجاه الطريق الصحيح الذي يمضي به، من أجل بناء عراق آمن ومستقر وموحد".

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